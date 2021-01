Scontro tra due auto lungo via Aldo Moro, in zona Cosciano. L'incidente si è verificato nella mattinata, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalle incessanti piogge di queste ore.

Secondo quanto si apprende, tre persone sarebbero rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto è prontamente giunta la macchina dei soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 hanno lavorato per soccorrere i feriti e per i rilievi di rito.

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni ma ora la situazione è tornata alla normalità.