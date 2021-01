Poco rispetto all'interno del cimitero comunale. La zona "nuova" sembra essere terra di nessuno. Sono ancora tante le famiglie che si lamentano perché per portare un fiore ai propri cari defunti è ormai diventato un problema: l'acqua piovana, che specie in questo periodo dell'anno cade copiosa e di frequente, crea seri problemi e in qualche caso allaga le tombe.

L'ondata di maltempo delle ultime settimane non ha risparmiato il camposanto e le lamentele dei cittadini si sono moltiplicate. Entrando dal cancello di via Cocorbito e alzando lo sguardo si possono notare i danni che il forte vento ha provocato anni fa. Ma che sono ancora lì.

Qualcosa è stato sistemato, ma non tutto e i cittadini puntano il dito contro l'amministrazione comunale. In diversi punti i pannelli di plexiglass che coprono la parte alta della zona nuova del cimitero sono stati danneggiati e lasciano passare la pioggia. La conseguenza è che una schiera di loculi si bagna. Ogni volta che piove si crea un disagio oggettivo, ma anche emotivo.

I cittadini costretti a vivere questo disagio si lamentano.

Anche perché i problemi non finiscono qui. Il pavimento, con tutta l'acqua che scende, si bagna e può causare cadute e con le basse temperature di questi giorni è alto il rischio che si formi il ghiaccio. Lungo le scale mancano gli adesivi antiscivolo che per legge devono essere posti obbligatoriamente negli spazi pubblici. Così i commenti aspri sulle condizioni del camposanto aumentano, anche a causa degli ascensori interdetti con tanto di nastro bianco e rosso.

Una condizione indecorosa per un luogo che dovrebbe essere trattato con grande cura, dato che custodisce i defunti della città, un tema che coinvolge direttamente ogni famiglia sorana. I problemi relativi al cimitero sono tanti, come spiegato ampiamente durante l'ultimo consiglio comunale dagli amministratori, ma delle piccole quanto importanti migliorie si potrebbero anche fare, con il pensiero e in special modo l'animo rivolto alle persone che hanno un proprio caro sepolto in mezzo all'acqua.