Un sabato sera come ai "vecchi tempi", purtroppo, nel centro della città termale. Il fenomeno delle scazzottate nella parte bassa sembrava essersi fermato con l'arrivo della pandemia.

Ma qualcosa non è andato per il verso giusto sabato sera quanto tre persone se le sono date di santa ragione. Ovviamente il mini-tafferuglio ha richiamato sul posto la polizia, carabinieri e finanza in giro per i controlli anti-covid.