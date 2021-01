I Carabinieri della Stazione di Ferentino, al termine di attività investigativa, hanno denunciato una 47enne del luogo per "truffa ai danni dello Stato e per violazione della legge 26/ 2019", norma che ha istituito il "reddito di cittadinanza". Gli accertamenti sono stati condotti vagliando la reale sussistenza dei requisiti richiesti alla donna, controlli estesi anche al nucleo familiare convivente.

Le attività preliminari di osservazione e controllo, l'interrogazione delle banche dati anagrafe ed INPS e le successive acquisizioni documentali, hanno consentito ai militari operanti di cristallizzare in maniera compiuta le condotte delittuose poste in essere dall'indagata che, con dichiarazioni mendaci, indirizzate agli organi competenti attestanti le proprie condizioni di vita indigenti, otteneva indebitamente il contributo per il "reddito di cittadinanza". Il danno alle casse dello Stato ammonta ad alcune migliaia di euro che l'indagata dovrà restituire all'INPS.