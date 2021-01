E' stato ritrovato nella notte il corpo senza vita di un ragazzo di ventitré anni, O. D., di origini nigeriane in un'abitazione in via Difese a San Giorgio a Liri.

Il corpo del giovane, residente a San Vittore del Lazio, è stato trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Cassino, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo guidati dal capitano Nicolai. Ancora non note le cause del decesso. Non si esclude un malore.