Ha pensato che fosse semplice eludere i controlli dei carabinieri. Così aspettava il controllo a casa, dove era confinato agli arresti domiciliari, e una volta che i militari si erano allontanati usciva. Venerdì, però, i carabinieri di Alvito, che sospettavano che l'uomo facesse il furbo, lo hanno arrestato. I militari hanno agito dopo che la procura della Repubblica della Corte d'appello di Roma ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

L'uomo, un quarantenne di nazionalità albanese, era ai domiciliari per spaccio di stupefacenti. L'11 gennaio scorso i carabinieri di Alvito, sospettando che subito dopo il controllo fosse solito allontanarsi dall'abitazione, sono tornati per una seconda verifica scoprendo che si era allontanato con la sua auto. È così scattata la denuncia per evasione e l'ordine di arresto, eseguito venerdì. Ora è in carcere a Viterbo.