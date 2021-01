Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri di Castelforte per cercare di fare piena luce sulla profanazione del loculo all'interno del cimitero della cittadina del sud pontino. A distanza di settantadue ore dalla scoperta del vile gesto, ancora ci sono dei lati oscuri da chiarire al vaglio degli inquirenti, i quali hanno raccolto diversi elementi che potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'indagine. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza poste nelle vicinanze, anche se c'è il forte sospetto che i profanatori possano essere passati dalla parte posteriore del cimitero.

Massimo il riserbo da parte degli investigatori, che non escludono alcuna ipotesi, ma restano i dubbi sulle motivazioni che hanno portato gli sconosciuti a compiere un gesto che ha sorpreso e amareggiato una intera comunità. Infatti non c'erano motivi per andare a "violare"il loculo di una persona morta undici mesi fa e che era persona tranquilla che non aveva mai dato fastidio a nessuno né aveva avuto problemi con altre persone. Una delle ipotesi che i carabinieri stanno vagliando è quella seconda la quale, forse, gli ignoti speravano di poter trovare qualcosa all'interno della bara. Ciò sarebbe confermato dal fatto che oltre a devastare la muratura, hanno spostato la bara, hanno smontato la copertura e poi hanno perforato con una piccozza lo strato di zinco in due punti. E come se non bastasse avrebbero anche messo le mani all'interno.

Forse avevano avuto la convinzione che nella bara ci fosse qualcosa di prezioso? Se avessero voluto fare un dispetto avrebbero potuto distruggere la muratura e fare altri danni, ma non a mettere in pratica ricerche macabre. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e i Carabinieri non stanno trascurando alcun particolare su una vicenda avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì. Ignoti sono entrati all'in terno di una cappella gentilizia dove è tumulato un pensionato. Dopo aver abbattuto la lastra in muratura, gli sconosciuti hanno estratto dal loculo situato al piano terra la bara. Dopo aver rimosso le viti che bloccavano la copertura in legno, hanno bucato la lastra di zinco. Prima di lasciare il cimitero hanno procurato dei lievi danni anche ad altri due loculi.