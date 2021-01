Il Covid uccide un docente di Sora. "I colleghi e tutto il personale dell'IIS Cesare Baronio piangono il professore Massimo Conflitti e si uniscono al dolore della famiglia tutta e degli amici che hanno potuto conoscere il gentiluomo che era". Poche parole,macariche di stima, affetto e di dolore, per il prof di matematica che ieri mattina, alle 11.10, è spirato all'ospedale Spaziani di Frosinone dopo aver contratto il virus Sars-Covid2. Prima della fine dell'anno era stato ricoverato nel nosocomio del capoluogo, ma nei giorni scorsi le sue condizioni si sono aggravate tanto da esser spostato nel reparto di terapia intensiva.

Un docente modello, un ottimo collega. Così lo ricorda il "Baronio". Da quasi vent'anni insegnava in quella scuola, amava il suo lavoro, era un punto di riferimento sicuro per la moglie e per i suoi due figli. Purtroppo il Covid l'ha portato via. Il professor Conflitti era molto conosciuto in città, anche perché da giovane era uno sportivo, giocatore di pallacanestro, sport scelto anche per la sua importante altezza. Era il nipote di un sindaco di Sora: infatti suo nonno era Annibale Petricca, che ha amministrato la città dal 1952 al 1956.

La salma del compianto prof arriverà a Sora domani, alle ore 10 circa, nella chiesa Santa Giovanna Antida dove, alle 11, saranno celebrati i funerali adottando le disposizioni governative anti-contagio.

La famiglia dispensa dai fiori, è scritto sui manifesti funerari affisso dalla ditta "2 Petitta" di Sora. Considerate le restrizioni dovunte alla pandemia, non sarà consento l'accesso ai visitatori nella camera mortuaria dell'ospedale di Frosinone.