Sono stati diffusi poco fa dalla Asl i nuovi dati relativi alla diffusione del Covid in provincia di Frosinone: 93 sono i nuovi casi positivi mentre 124 i negativizzati a fronte di appena 900 tamponi effettuati. Quanto ai morti, per la prima volta dopo diverse settimane non si registrano vittime.

Quanto alla distribuzione dei nuovi casi nei singoli Comuni ecco il dettaglio: Veroli, 15 nuovi casi e 7 negativizzati (differenza +8); Cassino 9 e 19 (-10); Sora 8 e 2 (+6); Ferentino 7 e 3 (+4); Frosinone 6 e 8 (-2); Pontecorvo 5 e 7 (-2); Alatri 4 e 2 (+2); Casalvieri 4 e 3 (+3); Isola del Liri: 4 nuovi casi e 1 negativizzato (differenza -3); Roccasecca 3 e 6 (-3); "altri": 28 e 68.