Continuano i controlli a tappeto sul territorio di Paliano comunale contro chi abbandona rifiuti.

Un fenomeno che sembra non avere fine.

Ma per fortuna aumentano i controlli e le multe.

«Ieri mattina spiega il sindaco Alfieri a seguito delle attività di bonifica di alcune aree, sono stati rinvenuti in località La Selva, via Nome di Gesù e altre zone di Paliano, rifiuti domestici indifferenziati, dai quali è stato possibile ricondurre ai nominativi dei trasgressori e procedere con le sanzioni pecuniarie.

L'amministrazione ringrazia il personale della dell'azienda Gea e della polizia locale».