Tragedia nel Grossetano dove una bambina di otto anni è morta dopo esser caduta in una piscina mentre andava in bicicletta. La piccola, secondo quanto ricostruito, stava giocando all'interno del podere dove viveva con i genitori, nel Comune di Capalbio, in località La Vallerana, quando si è consumato il dramma.

E' caduta nella piscina e, probabilmente, è morta annegata nell'acqua. I familiari non riescono a darsi pace. Sconvolta l'intera comunità.

La piccola, di origine romena, da quanto emerso, era arrivata in Italia durante le vacanze di Natale insieme alla madre e si era riunita al padre dopo che l'uomo aveva trovato lavoro.