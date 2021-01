Criticità al Santa Scolastica. A farsi portavoce dei disagi manifestati da diversi utenti il consigliere d'opposizione, Luca Fardelli. «In seguito a numerose segnalazioni di utenti anziani che non riescono a prenotare le analisi questa mattina (ieri ndr) sono andato in ospedale e ho constatato che i prelievi sono stati temporaneamente sospesi per permettere di portare avanti la campagna del vaccino anti Covid 19 - evidenzia il consigliere Fardelli - Mi sorprende il fatto che possa essere sospeso un servizio essenziale per il cittadino quando è possibile poter effettuare entrambe le attività».

«Si prenda spunto da altre realtà dove sono stati messi a disposizione persino i palazzetti dello sport. Questa situazione non è tollerabile e non può essere definita temporanea in quanto le operazioni vaccinali proseguiranno per diversi mesi - sottolinea Luca Fardelli - e quindi c'è bisogno di un modello organizzativo diverso che non penalizzi le altre attività sanitarie già duramente ridimensionate anche a causa delle norme anti contagio. Non è possibile che le carenze organizzative debbano ricadere sempre e solo sui cittadini. Confido in una rapida soluzione del problema».

E, mentre procedono le vaccinazioni sul territorio, gli anziani oltre ad attendere la dose agognata, devono comunque fare i conti con tutte le altre patologie e i controlli. Non solo loro, tutti hanno bisogno di più alternative per poter effettuare i prelievi del sangue.