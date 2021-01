Paura ieri mattina nella frazione di Anitrella per un incendio in una casa. Intorno alle 11 è stato notato il fumo da una stanza dell'abitazione. In poco tempo si sono sprigionate le lingue di fuoco. Subito la chiamata ai vigili del fuoco che hanno raggiunto immediatamente la zona evitando il peggio.

La ricostruzione

Danni ai suppellettili e al parquet ma fortunatamente il

peggio è stato evitato. Stando alle prime informazioni a provocare l'incendio sarebbe stata una stufa. Fortunatamente un residente si è reso conto di

quanto stava accadendo e ha lanciato l'allarme. I pompieri sono così arrivati sul territorio monticiano, ad

Anitrella, per domare le lingue di fuoco e mettere in sicurezza l'area.