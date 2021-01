Mattinata di ieri con disagi e incidenti lungo le strade della Valle di Comino. Era da poco trascorso mezzogiorno quando due auto si sono scontrate. È accaduto in località Rosanisco, proprio al confine tra i comuni di Atina e Gallinaro.

Un'auto è stata tamponata da quella che seguiva e la conducente della prima ha riportato delle contusioni, motivo per il quale un'ambulanza l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sora per accertamenti.

Sul posto i carabinieri della stazione di Atina e Picinisco per i rilievi del caso.

Di tutt'altra specie, invece, i disagi patiti dall'intenso traffico della superstrada Sora-Cassino: verso le tredici un tir è stato costretto a fermarsi sotto la galleria Flonio, in Comune di Vicalvi (lato Sora). Forse per un improvviso guasto, il tir si è fermato mentre il traffico cercava di uscire dalla caotica situazione creatasi con l'aiuto dei carabinieri di Sora.