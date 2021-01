Sono 13.633 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. Le vittime sono state 472, cifra che porta il totale a 84.674. Sono 264.728 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati oggi. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 267.567. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%).

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive. Sono 28 in meno rispetto a ieri. Il totale dei pazienti in terapia intensiva è di 2.390 persone. I nuovi ingressi sono 144. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità rispetto a mercoledì.