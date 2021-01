Esce fuori strada con il camion. E' accaduto nel primo pomeriggio in via Appia. Fortunatamente l'uomo alla guida del mezzo non ha riportato nessuna ferita, solo tanta paura, anche per i residenti e per chi è intervenuto sul posto.

A novembre scorso, in un terribile incidente, il figlio dell'uomo aveva perso la vita a soli 37 anni sempre su quella stessa strada. Tante le polemiche sulla sicurezza sulle strade della zona. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia.

