69 nuovi positivi su un totale di 870 tamponi eseguiti, 147 negativizzati e altre 4 vittime. Questi i numeri, che fotografano l'andamento della pandemia da Covid-19 in Ciociaria, resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone.

In riferimento alle vittime, la nota della Asl specifica che si tratta di una donna di 77 anni residente ad Atina, un uomo di 85 anni residente a Ceprano, una donna di 97 anni residente a Fontana Liri e un uomo di 86 anni residente a Ferentino.

Anche ieri i nuovi contagi erano stati 69 (contro i 134 di mercoledì) su un totale di 979 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Cassino con 9 positivi in più, 7 a Pontecorvo, 6 a Ceccano. 5 in ognuno dei seguenti comuni: Ausonia, Ferentino, Isola del Liri, Sora. 4 ad Anagni, Pastena e Arce. 15 in altri comuni non specificati dalla Asl.