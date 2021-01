Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 70enne di Colfelice incensurato. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Aquino, era alla guida ubriaco quando è rimasto coinvolto in un incidente sulla Casilina

Nell'incidente, avvenuto nel comune di Castrocielo, fortunatamente non sono stati registrati feriti. L'uomo è risultato positivo al test dell'etilometro, con un tasso alcolemico pari a cinque volte il limite consentito dalla norma. Il documento di guida gli è stato ritirato ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.