«Il saluto commosso della città di Aquino e mio personale alla memoria e alla figura di Ciro Bilancetti per tanti, lunghi, anni impegnato quale presidente dell'Associazione Geriatrica "Terra di San Tommaso"» con queste accorate parole il primo cittadino di Aquino, Libero Mazzaroppi, ha salutato il caro Ciro.

«Ne ricordiamo le virtù umane e morali e ci stringiamo forte ai suoi familiari» ha concluso il sindaco nel su messaggio sui social.

«Una persona cordiale e gentile, sempre sorridente» così ne parlano amici e conoscenti, «Se ne va una brava persona», scrive Fabio, «Con lui va via una parte della mia giovinezza nella corale. Sei stato sempre un esempio di umiltà e di vita per me» scrive una cittadina.

Una persona d'altri tempi, che ha lasciato un bellissimo ricordo in quanti lo hanno conosciuto e incontrato nelle vicissitudini della vita, tanti raccontano del suo sguardo così buono e del suo sorriso rassicurante. Un pezzo della storia di Aquino che si è spento, ma non si è spenta la fiamma che ha lasciato nel cuore dei suoi familiari e dei suoi amici, quella continuerà ad ardere per sempre.