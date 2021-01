Una panchina rossa sarà posizionata in uno spazio visibile a tutti per dire no alla violenza sulle donne e per non dimenticare le vittime di tali discriminazioni e brutalità. Lo ha deciso il consiglio comunale.

L'amministrazione di Pofi, proprio per favorire la diffusione di una cultura inclusiva, libera da discriminazioni e pregiudizi, capace di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità, ha deciso di dare un segnale, anche per ricordare le vittime di femminicidio, espressione di una violenza estrema da parte di un uomo verso una donna, delitti che si consumano spesso in ambito familiare o comunque affettivo.

Un segnale forte che l'amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Ciccone vuole dare alla comunità locale e ai visitatori che transiteranno per il paese, affinché tutti siano stimolati a riflettere su questo terribile fenomeno, per non dimenticare e per educare.