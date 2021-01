Prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al servizio civile. C'è tempo fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio. Due i progetti per il servizio civile: in ambito culturale e dei servizi sociali. Venti i posti a disposizione. Progetti che spaziano nel settore culturale, con l'impiego di giovani nella biblioteca ed archivio storico nonché nella tutela e valorizzazione dei beni museali ed artistici, mentre nell'ambito dei servizi sociali i ragazzi troveranno impiego in sostegno ed assistenza degli anziani.

Il servizio civile universale riguarda i giovani che hanno compiuto i 18 anni e non hanno superato i 28 anni di età. Le domande vanno presentate esclusivamente con procedura on line. Il termine per la presentazione è stato, quindi, fissato al prossimo 15 febbraio. Per non correre il rischio di errori si consiglia di consultare ogni utile informazione sul sito del https://www.serviziocivile.gov.it e anche sul sito del Comune di Veroli https: //www.comune.veroli.fr.it