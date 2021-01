In occasione della prossima festività del Santo Patrono di Piedimonte San Germano, domani, il Comune ha deciso di lanciare un progetto di condivisione per la realizzazione di un racconto fotografico commemorativo in qualsiasi formato, entro e non oltre questa sera.

Il materiale potrà essere inviato utilizzando diversi canali social tra cui la pagina Facebook, il numero Whatsapp 388-1283320 e una email messa a disposizione per l'occasione.

Una vera e propria partecipazione corale per una ricorrenza molto importante per tutta la comunità. Il materiale raccolto verrà organizzato e diventerà una sorta di percorso della "memoria collettiva", un'occasione speciale per sentirsi ancora più uniti e vicini in questo momento storico così difficile che sta mettendo a dura prova tante persone di ogni età. Potrebbe essere la prima parte di un album che potrebbe essere "allargato" anno dopo anno.