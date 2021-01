Un'opportunità di crescita individuale, un'esperienza unica che permette di aiutare chi è meno fortunato, di ascoltare chi ha bisogno di essere ascoltato, di porgere una mano, di far parte della catena di umanità che mai come in questi mesi è stata fondamentale anche per andare incontro a tante famiglie, uomini e donne in difficoltà. Un'opportunità ovviamente unica anche per la crescita umana di chine sarà protagonista.

Un'opportunità che arriva dal servizio civile della Caritas diocesana. Quattro i progetti per il 2021: Ascolto e accoglienza; Insieme ai minori; Accogliamo e integriamo; Amici del Rwanda.

C'è tempo fino al 15 febbraio alle ore 14 per inviare la domanda di partecipazione al bando.

Ecco l'elenco dei progetti con le relative sedi nei comuni.

Per il programma "Riduzione delle disuguaglianze e giustizia sociale" i progetti Caritas collegati sono: "Ascolto e accoglienza" - Frosinone - sei posti di cui due per giovani con minori opportunità di tipo economico. Comuni sede sono: Frosinone, Ceccano, Ferentino. Ed ancora "Insieme ai minori" - Frosinone - quattro posti per la sede di Frosinone. Per il programma: "IntegriAMO" i progetti Caritas Frosinone collegati: sono "AccogliAMO e IntegriAMO" - Frosinone: quattro posti di cui due per giovani con minori opportunità di tipo economico. Comuni sede: Frosinone, Ceccano.



Progetto all'estero

Per il programma "Caschi Bianchi in Africa: contrasto alla povertà e lotta alle disuguaglianze attraverso il sostegno a persone fragili" il progetto Caritas Frosinone collegato è "Amici del Rwanda-Frosinone". Quattro i posti. Per informazioni contattare la Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino, Gloria Lauretti 0775 839388 – 3316877555- 328 5746275, Claudio Bianchi 0775 839388 – 329 9661731; sito web: caritas.diocesifrosinone.it; e-mail: caritas@diocesifrosinone.it

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2021.

Anche quest'anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione.

Non si possono presentare domande per posta, via e-mail, via fax o a mano.

Per consultare i progetti si può accedere anche alla pagina di Caritas Italiana, selezionando la Regione Lazio e la Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino.