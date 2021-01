Come ogni giorno si era recata a scuola per riprendere il figlio, a Fiuggi. Ha lasciato però la propria borsa all'interno della sua auto e quando è tornata ha trovato il vetro laterale sfondato e la borsa rubata. Qualcuno in quei pochi secondi ha rotto il vetro e poi rubato la borsa con i documenti. Grande amarezza da parte della signora per quanto avvenuto soprattutto perchè in pieno giorno e all'uscita di una scuola.