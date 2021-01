Bando per il servizio civile arriva la pubblicazione dell'avviso per poter aderire. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le 14 del 15 febbraio 2021 e la consegna delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Dol al link https://domandaonline.serviziocivile.it/. Si chiude così un iter sul quale non sono mancate polemiche ma che ora si concretizza offrendo una chande di lavoro ai ragazzi.

Il consigliere delegato ai bandi e finanziamenti e politiche giovanili Davide Salvati spiega come fare. «Ora che il bando è stato pubblicato, possiamo finalmente annunciare che il servizio civile ad Anagni è entrato nella sua fase operativa». «I giovani anagnini tra i 18 ed i 28 anni avranno la possibilità di fare domanda per partecipare al progetto sociale "Anagni Solidale" o a quello di promozione culturale "Tra le righe"», sottolinea. «I due progetti - ricorda - sono stati studiati per offrire un'esperienza altamente formativa nei rispettivi campi ai 14 volontari che sceglieranno di mettersi per un anno al servizio della propria comunità cittadina.

L'amministrazione del sindaco Daniele Natalia crede fermamente nel valore formativo dell'esperienza del servizio civile universale, ritenendo che solo attraverso l'impegno attivo si possa realmente fare la differenza per lo sviluppo sociale e culturale del proprio territorio».

Sulla stessa linea d'onda il sindaco Daniele Natalia. «Al momento di portare Anagni all'interno della rete del servizio civile universale sapevamo che sarebbe stato un momento di svolta positiva per il rapporto tra istituzioni locali e giovani generazioni». «Avevamo come obiettivo quello di fare del Comune il punto di riferimento per le politiche giovanili e possiamo dire di esserci riusciti».