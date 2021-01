«Liberati dai rifiuti ingombranti e raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche».

È quanto si legge sulla pagina Facebook della Lavorgna, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti a Ferentino. Appuntamento con una raccolta itinerante sabato prossimo. Dove? In località Pontegrande dalle 9 alle 15.30.

Sempre sulla locandina della Lavorgna sono spiegate la tipologia dei rifiuti di cui è possibile disfarsi e le modalità. Saranno raccolti ingombranti, quindi mobili, armadi, sedie, tavoli, poltrone, divani, materassi, specchi, reti per letti, grosse taniche. Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ci si potrà disfare di frigoriferi, condizionatori d'aria, lavastoviglie, lavatrici, televisori, monitor, pc, stampanti, cellulari, ventilatori, neon e lampade a risparmio energetico. Bisognerà quindi recarsi a Pontegrande dalle 9 alle 15.30, esibire la tessera sanitaria dell'iscritto al ruolo Tari e consegnare massimo quattro pezzi.

Una iniziativa che sicuramente non si lasceranno sfuggire molti cittadini per disfarsi del materiale. Troppo spesso, anche sul territorio di Ferentino e in zone periferiche, si notano discariche a cielo aperto di ingombranti e raee. Ma basterebbe il buonsenso per evitare di danneggiare il territorio circostante.

Sabato, dunque, la raccolta itinerante a Pontegrande.