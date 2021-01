A Sant'Ambrogio sul Garigliano le prenotazioni per accedere al vaccino contro il Coronavirus si possono effettuare anche in Comune. Il servizio è stato messo a disposizione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Messore.

Una scelta «sempre nell'ottica di essere vicini alla popolazione, specialmente a quella anziana» ha spiegato il primo cittadino. E infatti è agli over ottanta che si rivolge questa prossima chiamata al vaccino.

A loro il Comune di Sant'Ambrogio assicurerà anche il trasporto presso la struttura sanitaria che sarà indicata dall'Asl, mentre per gli anziani non trasportabili si farà carico di chiedere la vaccinazione a domicilio.

«C'è tempo fino a lunedì 25 gennaio per prenotarsi presso il palazzo municipale o anche telefonando, e usufruire in questo modo del supporto degli uffici comunali per ottenere la vaccinazione» hanno fatto sapere dall'amministrazione.