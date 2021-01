Prorogato al 29 gennaio il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai fondi nazionale e regionale per il sostegno delle famiglie in difficoltà.

Il vicesindaco Rossana Carnevale annuncia la proroga chiarendo ai cittadini: «Se avete fatto domanda per i fondi nazionali potete ripresentarla anche per quelli regionali e viceversa. È stata prorogata al 29 gennaio la data di scadenza, rimangono confermati gli stessi requisiti. Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile rivolgersi direttamente all'assistente sociale, presente nel Comune di Pico tutte le mattine, dal martedì al venerdì, il giovedì pomeriggio incluso».

In questo momento particolarmente difficile può essere utile a tanti nuclei familiari chiedere aiuto e usufruire di contributi importanti per superare le difficoltà economiche che l'epidemia sta generando. Come è altrettanto utile la presenza fattiva delle Istituzioni che devono offrire consulenza, informazioni, supporto, non lasciando sole le famiglie, soprattutto quelle più fragili, in questo momento critico.

Anche l'informazione, attraverso i social, rappresenta una forma di vicinanza, meglio se viene corredata di un supporto informativo materiale.