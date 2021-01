Con quasi 250 tamponi in meno rispetto a quelli processati ieri, i nuovi positivi al Covid in Ciociaria sono 69. I tamponi processati 979. I negativizzati sono 82 e per la prima volta dopo diversi giorni non si contano vittime. Zero decessi contro i 6 di ieri. I numeri che fotografano l'andamento della pandemia sono stati resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone.

Ieri i nuovi positivi al Covid erano stati 134 su 1.228 tamponi analizzati. Il tasso di positività era risalito al 10,91%. Quello della giornata di ieri era, infatti il dato peggiore dall'Epifania.

Martedì i nuovi positivi erano stati, invece, 77. Un dato più vicino a quello di oggi che però va letto anche in relazione al minor numero di tamponi eseguito.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Frosinone con 8 positivi in più, 6 a Ferentino, 5 ad Isola del Liri e Veroli. 4 a Ceccano e Sora, 3 ad Esperia, 2 ad Aquino, Arpino e Pontecorvo. 23 - come si legge nella tabella della Asl - in altri comuni.