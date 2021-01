Tragedia nel Pavese: un bambino autistico di 8 anni, originario dell'Azerbaijan, ospite di una comunità a Cozzo (Pavia), in Lomellina, è morto soffocato sotto un cumulo di vestiti caduti dall'armadio che aveva aperto. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì. Il piccolo risiedeva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo.

Il bambino avrebbe aperto l'armadio, un cumulo di vestiti gli sarebbe caduto addosso e lui non sarebbe riuscito a liberarsi. Quando è arrivato il 118, era ormai troppo tardi. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto.