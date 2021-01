Il primo cittadino ha comunicato ufficialmente che, a patire da lunedì, la Cotral società regionale per trasporto pubblico per le esigenze dei pendolari e degli studenti, ha istituito nuove corse per il comune della Valle dei Santi. «Un servizio importante e necessario, per questo particolare momento - evidenzia il sindaco - dopo la decisione dell'ingresso contingentato degli istituti superiori e la necessità di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento».

Sono davvero tanti, infatti, gli studenti che usufruiscono dei mezzi pubblici per raggiungere le scuole. Per Pontecorvo la partenza da Esperia sarà alle 9 con rientro dalla città fluviale alle 15.20. Per Cassino partenza da Pontecorvo alle 8.30e ritorno dalla città martire alle 15.45.