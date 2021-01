La linea internet di Wind fuori uso da una settimana e utenti infuriati. È quanto sta accadendo in questi giorni a Pontecorvo dove in tanti si sono improvvisamente ritrovati senza un collegamento internet e senza spiegazioni dal servizio clienti. Ora più che mai internet rappresenta una risorsa: tra Dad e smart working tutti ne hanno bisogno per poter mandare avanti le proprie attività.

Ma a Pontecorvo da una settimana la situazione è diventata complicata per i clienti Wind. Infatti la linea internet è saltata e, nonostante le numerose segnalazioni giunte al servizio clienti, il servizio non è stato ancora ristabilito. Ulteriore beffa è costituita dalla chiusura continua delle segnalazioni. In diverse occasioni gli utenti che hanno chiamato per chiedere informazioni si sono sentiti rispondere che la pratica era stata chiusa per risoluzione. Ma le luci dei modem restano rosse.