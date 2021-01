«Anche l'arte aiuta a far rinascere la città di Aquino». Con queste parole il primo cittadino Libero Mazzaroppi ha voluto rilanciare l'iniziativa dell'assessorato al ramo che ha varato nuovi regolamenti per il museo e la biblioteca. «Il museo della città e la biblioteca Aquinas, su impulso della delegata ai servizi museali e bibliotecari, Rossella Di Nardi,in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e con il personale del museo, sono stati dotati di nuovi regolamenti, adeguati agli attuali standard regionali. Innovazione più rilevante, una carta dei servizi con l'intento di monitorare e migliorare la qualità dei servizi offerti» spiegano dal Comune.

La carta è il documento con il quale ogni Ente si assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i servizi, le modalità di erogazione, gli standard di qualità. «Dopo l'approvazione dei regolamenti da parte del consiglio comunale all'unanimità, la giunta ha approvato le due carte dei servizi che rappresentano un "patto" fra l'istituto erogatore del servizio pubblico e l'utente, basato su indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio, semplificazione delle procedure anche tramite l'informatizzazio ne, promozione del servizio e informazione. E, in caso di disservizio, lo strumento del reclamo» ha dichiarato l'assessore Rossella Di Nardi.

«Ringrazio l'assessorato alla Cultura, il sindaco, i colleghi di giunta e l'intero consiglio comunale per aver condiviso l'im portanza e la necessità degli strumenti adottati, e, non ultimi, Marco Germani ed Elisa Canetri per la loro valida collaborazione. È un risultato importante per i nostri servizi culturali, che ci consentirà di proseguire con serenità la procedura per confermare l'accreditamento in Omr ed Obr, a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni».