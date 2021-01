Due incidenti, a poca distanza l'uno dall'altro. A bloccare il traffico sulla Casilina è stato l'impatto tra una Fiat Punto e una Cinquecento. Ferita in modo lieve una delle due conducenti.

Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno proceduto ai rilievi. Uno schianto che ha riacceso le polemiche su un tratto di strada più volte teatro di incidenti.

Spettacolare, invece, la carambola avvenuta sui tornanti che conducono a Montecassino. Come documentato dall'Astral, il conducente è uscito fuori strada finendo per capovolgersi. Non sembrerebbe in gravi condizioni.