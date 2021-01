Ultimi giorni a disposizione per presentare la propria candidatura per il posto nel consiglio di amministrazione dell'azienda speciale multiservizi. Venerdì prossimo si concluderanno i termini per rispondere all'avviso pubblico emanato dal sindaco Anselmo Rotondo.

Un avviso che si è reso necessario dopo le dimissioni formulate lo scorso mese di agosto da Gaetano Spiridigliozzi candidato alle ultime elezioni comunali (risultando poi eletto nelle file della maggioranza) e per questo dimissionario.

Per questo motivo il sindaco Rotondo ha firmato l'avviso con cui ha aperto le candidature per ricoprire la carica di componente del Cda della municipalizzata insieme al presidente Gino Trotto e all'altro consigliere Mauro Ciccone. Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 22 gennaio.