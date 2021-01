Un giorno di lavoro come tanti che si è trasformato in tragedia per una giovane mamma di Martignano, in provincia di Lecce. Giorgia S. è morta a 26 anni a seguito di una caduta dalla scala mentre faceva le pulizie.

Secondo quanto si apprende, la giovane, che lavorava per una ditta di pulizie, stava pulendo le vetrate di un bar quando è caduta dalla scala battendo la testa e l'addome. Un impatto che le è stato fatale.

Inutili i disperati tentativi dei sanitari per salvarla. Giorgia è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Per la donna, mamma di due bimbi piccoli, non c'è stato nulla da fare