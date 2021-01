La passione per la musica, l'emozione che riesce a trasmettere a lei e di conseguenza a tutti coloro che hanno il piacere di ascoltare quella giovane ragazza, grande artista e straordinaria mamma.

Quella passione che ha nel suo DNA l'ha raccontata anche su RaiUno, intervistata da Monica Setta nella trasmissione "UnoMattina in famiglia". Parliamo della cantante pop e pianista di Ferentino Roberta Campoli, studentessa al biennio pop rock, al conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. Conservatorio dove ha mosso i primi passi, prima ancora dell'adolescenza.

Figlia d'arte, la madre è l'artista Milly Fortuna. E proprio dal conservatorio, insieme ad alcuni compagni, ha aperto le porte della musica spalancandole negli studi della trasmissione "UnoMattina in famiglia", arrivando così nelle case anche di amici, familiari, compaesani e compagni orgogliosi di vederla in televisione. Intervistato anche il direttore del conservatorio, Alberto Giraldi orgoglioso del talento di Roberta.

Roberta ha raccontato il percorso seguito al conservatorio di Frosinone, gli studi intrapresi per la formazione, le differenze tra un cantante lirico e un cantante pop. E poi il primo incontro con la musica. Per lei, ha raccontato, è avvenuto nel grembo materno, perché anche sua madre è una cantante. Già all'età di due anni aveva le idee chiare. Sognava di fare la cantante. E il suo sogno è diventato realtà e con i compagni Francesco Cavalieri, Alessandro Ciprani, Roberto Iadanza e Marco Stazi, ha dimostrato cosa è per loro la musica e come sia stato valorizzato il loro talento al conservatorio.