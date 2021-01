È stato trovato morto in una stanza di hotel, nella struttura del Forum di Cassino, Carmine Melidoro, docente di diritto dell'Ateneo cassinate. A causare l'improvvisa morte potrebbe essere stato un malore, comunque gli inquirenti hanno valutato cause naturali. Immediato l'arrivo sul posto di vigili del fuoco di Cassino, carabinieri e 118. Ma per il docente non c'è stato nulla da fare. Il professore, settantenne, di origini lucane, era molto apprezzato da studenti e colleghi.