Dopo avere completato i lavori di messa in sicurezza della copertura della chiesa di San Rocco, l'Amministrazione Sementilli cerca adesso ulteriori fondi per proseguire con le opere di recupero e valorizzazione, per restituire l'edificio sacro, che rimane chiuso, alla comunità locale dei fedeli.

L'intervento di messa in sicurezza del tetto della chiesa si era reso necessario a causa dei danni provocati da una delle ultime ondate di maltempo particolarmente violenta.

I lavori hanno interessato il rifacimento del tratto danneggiato, compresa la struttura principale, con la sostituzione dei coppi rotti. Ora, pertanto, l'Amministrazione comunale è impegnata a trovare i finanziamenti necessari per la ristrutturazione completa dell'antico edificio, che non è ancora possibile riaprire al culto. Intanto, il rifacimento della copertura ha scongiurato il rischio di ulteriori danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana. Occorre, però, un'opera di ristrutturazione generale che consenta, di risistemare la chiesa e renderla fruibile.

Il sindaco Sementilli e la sua Amministrazione sono intenzionati a restituire ai fedeli la chiesa di San Rocco sicura e fruibile, ma per renderlo possibile è necessario progettare e finanziare un intervento costoso. Proprio a questo sta provvedendo, consapevole dell'importanza che l'edificio religioso riveste per la comunità ripana, conserva le sue tradizioni di fede con fervore, come la devozione verso San Rocco. I cittadini, pertanto, si aspettano che l'impegno del Comune si concretizzi e che presto possano tornare a partecipare alle funzioni nella chiesa di San Rocco. La venerazione per il Santo è fortemente sentita sul territorio, pertanto la realizzazione di un progetto che possa valorizzare la storica chiesa, altrimenti destinata a rimanere chiusa, otterrà sicuramente il gradimento dei fedeli al Taumaturgo.