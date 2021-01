Continuano le proteste degli studenti cassinati. Questa mattina ancora molti non sono entrati e tanti non stanno seguendo neanche le lezioni in Dad. I ragazzi chiedono maggiore sicurezza e tutele per il rientro in presenza, inoltre i turni rendono difficoltosi gli spostamenti per i ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici. Per alcuni di loro che frequentano l'ultimo anno tanti i dubbi anche sugli esami di maturità. In mancanza di certezze gli studenti preferiscono ancora restare in Dad.