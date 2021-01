Il "Dante Alighieri" di Anagni-Fiuggi è un liceo di eccellenza nel mondo digitale. Intanto, uffici aperti fino al 25 gennaio per le iscrizioni. Aspetti questi che sono emersi anche nel recente open day. Restando sul tema della scuola digitale il liceo, diretto dal prof. Adriano Gioè, può contare sulla presenza di un team (proff. Maria Laura Alessandroni, Stefania Carabella, Antonio Collalto, Marina Verneau), la cui elevata competenza ha reso possibile la realizzazione di numerose iniziative in edizione digitale, con cui è stato possibile far conoscere agli alunni delle Secondarie di I grado la ricca e innovativa offerta formativa.

«Tale capacità - ricorda Gioè - si è resa ancora più evidente in questo periodo di pandemia da Covid-19, durante il quale il "Dante Alighieri" ha attivato sin dal primo giorno la didattica digitale». «A poche ore dalla proclamazione del primo lockdown, l'istituto - ricorda - è stato prontissimo ad impostare in tempo reale una rete per la didattica a distanza, che ha garantito, già dal 6 marzo scorso, l'accesso all'offerta scolastica per studenti e docenti». Team digitale che ha lavorato anche nel periodo estivo per far fronte ad ogni evenienza progetti compresi.

«Non si tratta peraltro di una novità legata esclusivamente alla necessità di rispondere alla pandemia - viene ricordato - da anni, infatti, l'utilizzo delle risorse del mondo digitale è diffuso nella scuola, visto che da tempo studenti e docenti usano gli strumenti di Google Suite (Meet, Classroom) e di Microsoft (Microsoft 365, Teams) per diversificare, potenziare ed implementare le caratteristiche della didattica tradizionale e sperimentare nuove strategie di insegnamento». Ora per le famiglie che hanno potuto verificare le tante eccellenze c'è la possibilità di iscriversi fino al 25 gennaio.