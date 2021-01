Un pensiero rivolto a tutta la cittadinanza. Il Liceo Artistico "Bragaglia" di Frosinone si è rivolto ai frusinati con un messaggio di resilienza e solidarietà visto il periodo che tutti stanno vivendo. E così i ragazzi dello storico istituto frusinate hanno pensato di offrire un sorriso. Un gesto che racchiude tutte le realtà del "Bragaglia" ovvero il liceo artistico, musicale e professionale con l'odontotecnico.

Hanno chiesto al Comune il permesso di affissione e la giunta comunale ha deliberato con esito unanime e positivo, contribuendo di fatto alla diffusione di un messaggio di pace e speranza. Il mondo della scuola nonostante il Covid continua ad educare, continua nella didattica e continua a essere vicino a tutti gli studenti perché, in fin dei conti, l'ottimismo è il profumo della vita. La capacità di essere resilienti, così come quella di riuscire a gestire le emozioni, soprattutto quelle negative, è davvero una preziosa alleata in un momento così particolare e difficile, come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Ci siamo trovati ad affrontare un modo di vivere e, purtroppo, in alcuni casi di morire, del tutto drammatico, nuovo ed inaspettato. Questa tragedia collettiva e mondiale si è scatenata su di noi all'improvviso e ci ha travolti. Tutto è cambiato e ci siamo trovati a non essere più liberi di uscire, fare attività abituali e scontate, incontrare le persone, lavorare, andare a scuola. Ogni gesto per noi naturale ed immediato, una vicinanza, un abbraccio, toccare le persone e le cose è diventato pericoloso e vietato. Ma la parola d'ordine è continuare a provare a sorridere.