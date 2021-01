«Domani sarà il mio turno per il vaccino anti-Covid».

A "Domenica In" Gina Lollobrigida ha manifestato tutta la propria soddisfazione nel poter fare il vaccino. «Sono molto contenta. Domani mi vaccinerò contro il Coronavirus al Campus Biomedico di Roma», ha aggiunto la testimonial pro vax in collegamento con Mara Venier. E non ha certo rimandato l'appuntamento.

Intorno alle 14.50 di ieri pomeriggio era davanti al personale infermieristico del Campus Biomedico di Roma.

Andrea Iannarelli della città martire è al lavoro lì, ha iniziato il 4 gennaio su chiamata da parte dell'ospedale.

Una occasione importante in una struttura stimata. E così non ci ha pensato su ed è partito. Ieri Andrea era di turno a partire dalle 14 quando, dopo 50 minuti, è arrivata Gina Lollobrigida così come stabilito. Garbo e professionalità, come con tutti i pazienti, ma anche quella grande emozione di aver potuto scambiare con lei alcune battute.

A somministrare la dose c'erano lui e un collega mentre la speciale paziente, 93 anni, ha colpito tutti. Piena di stile ed eleganza raccontano molto simpatica, serena. È stato un piacere poterla vedere e ascoltarla per qualche minuto. Una esperienza bella da raccontare e da vivere, in un momento in cui infuria la battaglia contro la pandemia. Un momento di solarità e di scambio che può solo incoraggiare. E, intanto, per gli infermieri come Andrea, il lavoro quotidiano è una vera missione. Si entra in un mondo ospedaliero dove si fa di tutto per curare e prevenire.