I carabinieri, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno denunciato in stato di libertà un trentaseienne del luogo (già censito per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, nonché avvisato orale), perché responsabile di "guida con patente sospesa".

I militari hanno sorpreso l'uomo mentre era alla guida dell'auto, nonostante la prefettura di Frosinone avesse emesso nei suoi confronti il provvedimento di sospensione della patente in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale.