Giudizio sospeso. Ieri doveva essere il grande giorno della ripresa in presenza delle lezioni alle scuole superiori, ma il maltempo, che ha flagellato la Ciociaria domenica scorsa con precipitazioni nevoso e a varie quote, anche basse, ha costretto tanti ragazzi a rimanere a casa e diversi sindaci a disporre, per ieri, la chiusura di scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia, alcuni istituti, dove era possibile, hanno aperto con una partecipazione limitata.

«Siamo ripartiti - ha detto Mario Luigi Luciani, presidente per Frosinone dell'Associazione nazionale presidi e dirigente scolastico al "Nicolucci Reggio" di Isola del Liri - ma è prematuro per fare una valutazione attendibile. Diversi alunni sono rimasti bloccati a casa dalla neve, così come tanti insegnanti. Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per avere un quadro attendibile della situazione e segnalare eventuali disagi e problemi alle autorità competenti». Il monitoraggio è, comunque, iniziato.

«Abbiamo iniziato - ha proseguito Luciani - a raccogliere le prime segnalazioni. Ad esempio, nella mia scuola, ieri, ho avuto studenti che sono arrivati dopo le 8 e dopo le 10 per problematiche legate ai tempi di trasporto. Inoltre, sono stato costretto a dover far uscire prima alcuni ragazzi provenienti dalla Valle di Roveto, la cui uscita era prevista alle 15, perché se avessero rispettato l'orario, avrebbero perso l'ultimo treno, quello delle 14.40, che li riportava a casa. In più, mi hanno segnalato che i mezzi provenienti da Veroli erano a rischio sovraffollamento rispetto alle percentuali di capienza indicate nel piano. Ripeto: è ancora prematuro dare un giudizio, c'è bisogno ancora di qualche giorno di rodaggio anche per capire dove apportare i correttivi, ma alcuni problemi già segnalati alla vigilia si sono in qualche modo manifestati».

«Senza considerare, poi - ha concluso Luciani - la ridotta qualità della vita e della didattica ricevuta da studenti che escono anche alle 17. Mi chiedo quali energie mentali e fisiche possano essere disponibili dopo che si è passati quasi una giornata fuori e si è rincasati anche alle 19 o alle 20; perché in alcuni casi succede». Lo stress test per la scuola sarà, quindi, oggi. Cosa prevede il piano di rientro per gli istituti superiori della provincia di Frosinone? Le attività didattiche in presenza per le scuole superiori riprenderanno al 50% della popolazione studentesca.

Il ritorno della didattica prevalentemente in presenza deve avvenire nel rispetto delle indicazioni volte a garantire il necessario raccordo con il sistema di trasporto pubblico locale che prevede, come prima misura di contenimento della diffusione del contagio, la capienza massima del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione del mezzo di trasporto. Da ciò deriva la necessità di prevedere più fasce orarie di ingresso, cui ne corrisponderanno altrettante in uscita, così da suddividere gli studenti su un numero maggiore di mezzi di trasporto.

Il primo ingresso sarà alle 8 per il 60% degli studenti che ogni giorno sono impegnati in presenza e ad entrare saranno le classi del biennio (prime e seconde); il secondo, riservato al triennio (terze, quarte e quinte), è alle 10 e interesserà il restante 40% degli alunni in presenza, avendo cura, in entrambe le ipotesi, di garantire l'unitarietà dei gruppi-classe in entrata e in uscita. Nel corso degli incontri si è convenuto di articolare, ove già non previsto dalla autonomia organizzativa degli istituti scolastici, l'attività didattica su sei giorni settimanali. La giornata scolastica avrà durata di cinque ore (con "ore" di 50 minuti per venire incontro alle esigenze soprattutto degli istituti professionali), per cui i turni di uscita sono stati individuati nelle 13 e nelle 15.

Una rimodulazione dell'orario che potrebbe comportare una maggiore permanenza a scuola degli insegnanti che hanno, ad esempio, lezione in prima e in quinta, tanto che qualcuno potrebbe entrare alle 8 e uscire alle 15. Una riorganizzazione che finisce per riverberarsi anche sul resto delle attività. In virtù di questa pianificazione i sindaci sono stati invitati a rimodulare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, produttive e degli uffici pubblici al fine di alleviare le difficoltà nell'organizzazione della vita delle famiglie che potrebbero derivare dai nuovi orari di ingresso a scuola ed evitare congestionamenti e assembramenti. Per il tpl è stato immediatamente attivato un monitoraggio per apportare eventuali correttivi laddove si registrassero situazioni deficitarie.