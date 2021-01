Pochi casi il lunedì. Anche ieri la regola non ha fatto eccezione, pur con altri due morti ad allungare la triste lista di chi non è riuscito a vincere la guerra contro il Covid. E i contagi calano per il quarto giorno consecutivo.

I decessi

Dopo che domenica è stata superata la soglia delle trecento vittime dall'inizio della pandemia, la settimana comincia con due decessi. Si tratta di uomo di 71 anni residente ad Anagni e una donna di 68 anni residente a Picinisco. La passata settimana, chiusa con 19 morti, si era aperta con tre vittime. A gennaio, finora, si contano 28 decessi.

I contagi

Come ogni lunedì si verifica l'ef fetto riduzione del numero di tamponi della domenica, ragion per cui ieri sono stati certificati 28 nuovi contagi. I test seguiti sono stati 402, con il tasso di positività che si posiziona al 6,96%, il più basso da una settimana a questa parte.

Nel precedente bollettino il dato era al 9,44%. I nuovi casi vengono segnalati a Ferentino con 4, ad Anagni, Boville Ernica e Vico nel Lazio con 3, Ceccano, Frosinone, San Vittore del Lazio e Sora con 2. I 28 casi di ieri sono la migliore partenza settimanale dal 5 ottobre quando i casi furono 13. Va detto che, durante i giorni di festa, si sono susseguite giornate da 27 casi il 26 dicembre e 15 casi il 2 gennaio. La scorsa settimana, comunque, la migliore dalla prima decade di ottobre a oggi si era aperta con 45 mentre le tre precedenti con 46, 40 e 39. Vedremo in questa settimana se gli effetti delle misure di rigore adottate durante il periodo delle feste natalizie hanno sortito effetto portando ad un abbassamento del numero di contagi.

La scorsa settimana (617 casi totali e una media nelle 24 ore di 88,14) ha registrato, comunque, un calo del 26,46% rispetto al periodo 4-10 gennaio (839 casi e una media di 119,86) e del 46,58% in confronto alla settimana a cavallo tra fine anno e inizio 2021 (1.155 casi e una media di 165). Numeri simili agli attuali si riscontrano con la settimana 21-27 dicembre, archiviata a 682 e a una media di 97,43, rispetto a quella, l'ultima ha avuto una diminuzione del 9,5%. Tra il 14 e il 20 dicembre e tra il 7 e il 13 dicembre i casi erano stati 744 (media 1063) per cui la contrazione dell'ultima settimana, rispetto ad allora, è del 17,06%. Se, invece, il dato dei sette giorni passati si compara con il picco dei contagi dall'inizio della pandemia, ovvero con i 2.044 positivi, per una media di 292 nell'arco delle 24 ore, del periodo 2-8 novembre, la diminuzione è assai più consistente: 69,81%. Rispetto ad ora la settimana più vicina nel tempo con meno contagi è quella tra il 5 e l'11 ottobre con 204 casi e una media di 29,14. In tal caso nel confronto l'aumento è del 202,45%. Ciò dà la dimensione di come, rispetto ad allora, le cose siano cambiate, con nel mezzo l'escalation dei casi di novembre.

Mese che si è chiuso con il record dall'inizio dell'emergenza di 6.588 contagi per una media quotidiana di 219,6. Gennaio, con i numeri in discesa dell'ultima settimana, è attestato a 110,22 di media per un totale di 1.984, dietro ai 111,87 casi di dicembre (3.468 totali) e ai 113,81 di ottobre (3.528).

I guariti

Basso pure il numero dei negativizzati di ieri, 23, il minimo dell'ultimo periodo dai 7 del 2 gennaio.

La scorsa settimana sono guariti in 920, da metànovembre sono oltre 9.300. Tra quelli di ieri ne sono stati segnalati, 4 Ferentino e 2 a Frosinone.



I vaccini

La Asl di Frosinone informa di aver rinforzato i punti di somministrazione del vaccino Covid: ospedale di Frosinone hub, Alatri, Sora e Cassino Spoke. «Le nuove postazioni saranno dislocate nei 4 distretti - informa la direzione generale -. Le sedi utili per tutti i cittadini sono Frosinone, Anagni, Ceccano, Atina e Pontecorvo e risponderanno sia alla necessità di garantire una più ampia offerta che di rendere l'azienda più prossima alla cittadinanza. Tale organizzazione, che resterà operativa per assicurare tutte le attività vaccinali, sarà ulteriormente implementata con l'entrata in campo dei medici di medicina generale a partire dal 1° febbraio 2021. Ieri, intanto, il dato dei vaccinati dalla Asl di Frosinone è salito a 8.557 su 111.453 effettuati in tutto il Lazio. Ed è sempre la quarta azienda del Lazio per numero di dosi somministrate.