C'è tempo fino al 15 febbraio alle 14 per partecipare al bando del servizio civile. Il termine prima fissato all'8 febbraio è stato prorogato.

I progetti

Il servizio civile prevede quattro progetti per ventidue posti. Di questi ben sei saranno riservati per il progetto "Help adulti e terza età in condizioni di disagio", quattro per "Riqualificazione urbana e ambientale del territorio", sei per "Promozione educativa e culturale dei giovani", ed ancora altri sei per "Tuteliamo e valorizziamo i beni culturali, storici, artistici, museali e librari". C'è tempo fino a metà febbraio, dunque, per presentare le domande.

Supino è ricompreso nei progetti approvati nel gruppo del quale fanno parte, Paliano, quale Capofila, Acuto, Trevi nel Lazio, Amaseno, Supino, Labico, Piglio, Serrone. La domanda va presentata on line sul sito www.serviziocivile.gov.it. Bisogna possedere lo spid e il curriculum vitae redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva. La retribuzione sarà di 440 al mese per 5 ore al giorno, 25 settimanali.