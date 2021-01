Brrr...che freddo nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale sorano. «Appena diciassette gradi e si battono i denti». Un'attesa difficile per l'utenza del pronto soccorso del Santissima Trinità quella di sabato scorso.

I pazienti e i loro accompagnatori non hanno gradito il freddo e tramite un'App, dai propri smartphone, hanno rilevato la temperatura: diciassette gradi, appunto. Si sono risentiti perché la porta d'ingresso del pronto soccorso era aperta e nella sala d'attesa si congelava.

Un problema soprattutto per le persone anziane che aspettavano il proprio turno per essere visitate. Le lamentele non sono mancate, ma il disagio fortunatamente non è durato tutto il giorno.

A causare il problema è stato un guasto elettrico alla porta d'accesso del pronto soccorso. L'automatismo della porta, che per alcune ore è stata aperta e chiusa a mano, ha avuto bisogno dell'intervento di un elettricista. Così intorno alle 20 la porta è tornata funzionante grazie al lavoro compiuto dalla struttura tecnica del nosocomio sorano. Problema risolto, dunque, e sosta in sala d'attesa del pronto soccorso senza più battere i denti.