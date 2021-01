Si conclude il progetto "Insieme per un Natale vero", con l'ultima tappa dell'iniziativa "Un sorriso a sorpresa": causa le restrizioni negli spostamenti dei giorni scorsi, sta terminando la consegna delle lettere scritte dagli alunni della scuola Primaria agli anziani della città e di un piccolo dono da parte dell'amministrazione comunale, affidata alla straordinaria disponibilità dei volontari del progetto "#ViAiutiamo" coordinati dall'ufficio Servizi Sociali e dall'assessore al ramo, Maria Rita Scappaticci.

Un progetto che è stato capace di portare calore in tempi così "freddi" laddove i contatti sono ridotti all'osso. Un progetto che si unisce agli altri pensati per scaldare le festevità vissute in piena pandemia, soprattutto per bambini e nonni. «Felici i piccoli scrittori - ha detto l'assessore Rossella Di Nardi -, grati e commossi gli anziani, emozionati i volontari. Ai bambini, autori di messaggi carichi di affetto e speranza e agli straordinari volontari del gruppo "Vi aiutiamo": avete regalato davvero tanti "sorrisi a sorpresa"!»