Mezzo milione di euro per un progetto sulla fibra ottica. È il bando pubblicato nei giorni scorsi dal Cosilam, il consorzio industriale del Lazio meridionale, che intende portare avanti il progetto per lo sviluppo di un importante servizio di collegamento telematico del territorio. Il progetto, dal titolo "ampliamento e completamento delle infrastrutture di reti esistenti per le telecomunicazioni in fibra ottica nell'agglomerato industriale", rappresenta un importante punto di svolta per il territorio.

Un progetto fortemente voluto dal consiglio di amministrazione del consorzio industriale che ha ritenuto, tra le priorità, di dover intervenire sui collegamenti digitali. Il presidente del Consorzio, Marco Delle Cese, qualche settimana fa su queste colonne aveva annunciato la pubblicazione del bando che, a suo parere, permetterà di «rendere ancor più efficienti e all'avanguardia i collegamenti. Aspetto, questo, fondamentale per un agglomerato che si troverà a lavorare sempre più su scala mondiale. Grazie a queste progettualità riusciremo a recuperare il gap che questo territorio ha sulle cosiddette autostrade digitali».

Il bando è stato pubblicato nelle scorse settimane e ci sarà tempo per partecipare fino alla metà di febbraio.

Ma questo è solo uno degli interventi progettuali messi in campo dal Cosilam, da pochi giorni si è concluso il tempo di pubblicazione del bando relativo alla copertura delle vasche dell'impianto di depurazione di Villa Santa Lucia mentre altre opere sono in atto nei diversi territori di competenza del consorzio industriale.